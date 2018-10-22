Россияне в панике из-за смертельного диагноза Рыбина и Сенчуковой

Известие об одинаковом диагнозе солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина и его жены, певицы Натальи Сенчуковой, повергло россиян в шок. Граждане задались вопросом, может ли рак косить целые семьи и приходить в рабочие коллективы.



Онкоиммунолог Даниил Щепеляев объяснил, чем обусловлена групповая заболеваемость онкологией. В его практике нередко встречались подобные случаи, однако это не повод поднимать панику.

Общий диагноз ставили семьям из-за генетической схожести. Болезнь была вызвана общими внешними факторами, начиная с курения и заканчивая воздействием ртути.

"Большинство онкозаболеваний полигенны, то есть должно много генов работать не так, плюс должны воздействовать вредные условия окружающей среды", – уточнил Щепеляев. Заразиться раком все-таки невозможно, убежден он. Эксперты неоднократно проводили эксперименты, пытаясь привить опухоли людям с нормальной иммунной системой, и это ни разу не удалось.

Онколог Андрей Пылев привел другой аргумент. Через медика проходят сотни больных раком, и, если бы была вероятность заразиться, врачи бы тоже заболевали.

Напомним, что Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова борются с раком. Диагноз артисты раскрыли в эфире НТВ на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

"Мы не хотели признаваться, но потом решили, что, может быть, наш пример кому-то поможет, предостережет", – начала Сенчукова. "У нас базально-клеточный рак кожи", – продолжил Рыбин.

Признаки опасной болезни сначала возникли у Натальи: она обратилась к медикам из-за странного пятна на ноге. Спустя полтора года у Виктора появились схожие отметины на лице.

"Я пошел к врачу, но он сказал, что ничего страшного нет. Посоветовал удалить пятно у косметолога лазером", – вспомнил лидер группы "Дюна".