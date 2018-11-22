Крид сбежал из России после отмены концертов
Зарубежные поклонники встречают артиста аншлагами, тот, в свою очередь, отрабатывает гонорар. А вот фанаты Крида в Сургуте на кумира смогут полюбоваться только через экраны своих гаджетов.
Власти региона запретили Егору приезжать с концертом и проводить встречи с фан-клубом. Официальной причиной отказа явилось позднее уведомление местных властей о проведении шоу.
Против исполнителя выступают и некоторые общественные деятели. Они отмечают, что обилие ненормативной лексики в песнях Егора может навредить неокрепшим умам молодых жителей округа. Активисты ссылаются на закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Примечательно, что концерты рэпера Элджея, тексты песен которого также вызывают много вопросов у властей, в Сургуте пройдут в полном объеме. Исполнитель приедет в город уже 30 ноября. Об этом сообщает сайт Ura.ru.
Меж тем в личном микроблоге артиста нет ни единого поста, который бы сообщал о запрете на проведение концерта. Судя по всему, сбежавший из России Крид очень доволен своими выступлениями за рубежом.
Отметим, что Сургут – не первый город, который отказался принимать столичную звезду. Недавно были отменены гастроли Крида в Махачкале. Артисту поступали угрозы от сторонников победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен их поддержал, заявив, что отмена концерта – невеликая потеря. В Сети разгорелся настоящий скандал.
После к конфликту подключился владелец лейбла Black Star рэпер Тимати, который призвал Хабиба прекратить нападки. Однако дело окончилось взаимными оскорблениями. Ситуацию урегулировал глава Чечни Рамзан Кадыров.
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