"Хотела бы выздороветь": трогательная исповедь изуродованной дочери Распутиной

Очередной выпуск программы "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым на Первом канале был посвящен Маше Распутиной. Ее дочь Лидия не так давно вышла из психиатрической лечебницы, но теперь находится в частном пансионате.

Дочь Маши Распутиной, по собственному признанию, до конца жизни будет вынуждена принимать таблетки. Сама же она мечтает излечиться окончательно.

"Я бы хотела выздороветь и быть с мамой. Хотя бы помогать ей по хозяйству", – цитирует портал "ВокругТВ" ее трогательное признание. Однако девушка понимает, что вернуть нормальные отношения будет не так просто. "Захочет ли ее семья видеть меня каждый день, не знаю", – заметила Лидия.

"У меня есть мечта: быть с матерью и на этом свете, и на том", – поделилась девушка своим сокровенным желанием. Она уверена, что в проблемах с отношениями виноват отец, который настраивал ребенка против собственной матери.



"Я попала под влияние отца, он давал интервью плохие про маму, а я с ним общалась и поддерживала его. На болезнь мою, конечно, все списывать нельзя. Перед мамой и перед ее семьей я очень виновата", – подчеркнула Лидия.

Отметим, ранее в эфире шоу "Секрет на миллион" уже сама Маша Распутина высказывала такую же мысль. "При жизни Ермаков постоянно внушал дочери Лиде, что я такая-сякая. На ее больные мозги – еще и это! Он сам изуродовал свою дочь!", – уверена артистка.

Напомним, Владимир Ермаков ушел из жизни 12 октября 2017 года. Однако прощать его даже после смерти артистка не собирается. "Его все козлом называли. Он и сдох, как собака. Просто ему недодали каких-то 100 долларов, он с пеной у рта упал и коньки отбросил", – безжалостно подчеркнула она.