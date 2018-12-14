Муж не узнал изменившуюся Глюк'оZу

Популярная исполнительница Глюк'оZа объявила о выходе клипа на песню "Фэншуй". Артистка предстала в нескольких образах, а один оказался таким неожиданным, что муж ее просто не узнал.

Певица Глюк'оZа (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) давно счастлива замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Артистка родила супругу дочерей Лидию и Веру. Старшей наследнице уже 12 лет, и с ней появились некоторые проблемы.

"Начинаются разговоры о том, что она дылда. Она самая высокая в классе – не только среди девочек, но и среди мальчиков. Я ей объясняю: "Это не ты высокая, а люди вокруг тебя маленькие!" И Лида успокаивается. Она нравится сама себе, и мне это важно", – призналась звезда.

Девочки являются первыми критиками и ценителями творчества Натальи. По ее словам, Лида и Вера одобрили клип на песню "Фэншуй". "Это такая фешен-история... Я там появляюсь в разных образах, а один настолько неожиданный, что меня не узнал собственный муж", – цитирует Чистякову-Ионову Teleprogramma.pro.

В последние годы певица активно педалирует образ сексуально раскрепощенной, уверенной в себе женщины. Наталья может себе это позволить – она обладает шикарной фигурой, которой смогла добиться регулярными физическими упражнениями. Певица часто выходит в свет и постит в Instagram фото в провокационных нарядах.

Это нравится не всем, но артистка не обращает внимания на негативные отзывы. Наталья Чистякова-Ионова пояснила: "Я не могу идти на поводу у этих мнений, потому что они ни на чем не основаны – исключительно на плохом настроении и вздорном характере пишущих. Я не обращаю внимания на эти комментарии, а иду своим путем".