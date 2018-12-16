Глюк'оZа раскрыла смысл откровенных фото

Пятиклассница Наталья Ионова надевала три пары колготок, чтобы ноги казались толще – ей говорили, что она очень худая. Сегодня певица Глюк'оZа не обращает внимания на мнение окружающих и уверена, что она – один из секс-символов современности.

Артистка очень рада тому, что на нее реагируют. Причем рада любой реакции – как положительной, так и отрицательной: Глюк'оZа убеждена, что это говорит о ее харизматичности и яркости.

"Я не могу идти на поводу у этих мнений, потому что они ни на чем не основаны, исключительно на плохом настроении и вздорном характере пишущих. И поэтому я не обращаю внимания на эти комментарии, а иду своим путем. Я – один из секс-символов нашего времени", – заявила певица журналистам.

Если женщина красива, знает об этом и готова поделиться своей красотой и энергией с другими – это хорошо. Не надо всего бояться и все подряд запрещать. И тем более идти на поводу у общества, которое всегда стремится задавить индивидуальность, подогнать всех под стандарт.

"Уже в подростковом возрасте я на себе прочувствовала давление этих стереотипов: грудь должна быть такой, а ноги такими, а если нет – ты урод! Сейчас я понимаю, что ни в коем случае нельзя позволять даже мысли такой проникать в твое сознание", – сказала Глюк'оZа в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Глюк'оZа собирается на премьеру фильма "Бабушка легкого поведения-2" – она снялась в картине в одной из главных ролей. Лента выйдет в прокат в конце января 2019 года. Ионова уверена, что зрители по достоинству оценят виртуозную игру Александра Реввы в дуэте с блистательным Дмитрием Нагиевым. Если, конечно, сама Наталья не затмит их своей сексуальностью.