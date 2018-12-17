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Шоу-бизнес

Бик после смерти Марьянова угодила в преисподнюю

Ксения Бик и Дмитрий Марьянов. Фото: www.globallookpress.com
Вдова актера Дмитрия Марьянова попросила благословения у друзей и знакомых. Девушка отметила, что "идет в бой".
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За последний год Ксении пришлось многое вынести. После смерти супруга Бик в одиночку воспитывает подрастающую дочь и отбивается от назойливой прессы.

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По словам вдовы знаменитости, после гибели Марьянова на нее обрушился поток клеветы и грязи. Теперь ее окружают "ложь, травля, продажность, безжалостность, зависть, ненависть, не знающая границ, предательство". Ксения понимала, что любое ее заявление или поступок будут восприняты неправильно, поэтому у нее есть только один выход – молчать.

Однако сегодня, 17 декабря, терпение Бик лопнуло. На собственной странице в Facebook она оставила очень эмоциональное послание.  

"⚔️Я иду в бой, ребята. За доченьку. За семью. За себя. За Димку. За папу. За маму. За бабулю. Благословите, кто может. Если не поймете-пойму и приму. Ибо дальше эта Преисподняя не может продолжаться. С нами ПРАВДА-значит с нами Вселенная. Такой Силы я давно не чувствовала. Знаю, "этим всем" будет мало места. Но когда-то это НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала вдова артиста.

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Публикация от Ксения Бик (@kseniiabik)

Ниже девушка добавила постскриптум. Ксения отметила, что сейчас ей страшно так, как никогда не было ранее, поэтому она дрожит, как осиновый лист. Дочь Анфиса как может помогает родительнице: "отпаивает чаем с ромашкой и корвалолом".

"Дышим....дышим глубоко. Я-делаю-все-правильно. Пришло время. Фух", – написала любимая женщина Дмитрия Марьянова.

"Ксения,Вы собрались на какую то передачу? Ничего не пойму", "Бог в помощь, Ксенюшка!! Благословения, мудрости и сил вам, девочки!", "Правда на вашей стороне и вы победите. А чувство собственного достоинства и поддержка родных и друзей поможет вам. И вы отстоите свою правду,свою любовь,своего любимого.И Благослови Боже вас в вашем решении!!!", "Верю в доброе! Все должно получиться! Держу за вас кулачки!" – проявили участие друзья Ксении.

В комментариях девушка отметила, что действия, которые она собирается предпринять, могут навлечь на нее гнев не только злопыхателей, но и сторонников. Этой публикацией она пытается заранее оправдаться и предвосхитить возможное осуждение.

Напомним, Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября 2017 года, находясь на лечении в подмосковном центре "Феникс". Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, закупоривший легочную артерию. Правоохранительные органы выяснили, что сотрудники учреждения не сразу позвонили в скорую, а после отменили вызов и транспортировали артиста в больницу сами. Вскрытие выявило в крови Марьянова сильнодействующие препараты, которые применяются при лечении психических расстройств.

Автор: Руслана Алексеева17 декабря 2018, 21:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Дмитрий Марьянов

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