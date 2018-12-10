"Называется эскортом": Водонаева набросилась на Боню за ее поведение
Личная жизнь Бони – предмет для слухов и сплетен. Знаменитость и сама периодически подливает масла в огонь.
Ранее Виктория заявила, что рассталась с французским миллиардером Пьером Андюраном. Позже призналась, что роман с ним был лишь пиаром. Мол, мужчина заплатил ей большую сумму. Сам Андюран был таким заявлением возмущен.
Не успел утихнуть тот скандал, как на днях Боня оказалась в центре нового. После выхода одного из выпусков ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, где Виктория произнесла матерное слово, супруга футболиста Павла Мамаева Алана обвинила ее в том, что она вступала в интимные отношения со спортсменом.
Поведение Виктории возмутило Алену Водонаеву. Она считает, что Боня сама разрушает свою репутацию, которую выстраивала годами, передает "Экспресс-газета".
"В интересах Вики было хранить молчание об этой стороне своей деятельности. Ведь сопровождение мужчины за деньги называется эскортом. Впрочем, лишняя строчка в резюме еще мало кому мешала", – заявила Водонаева. Также она задалась вопросом: могут ли другие мужчины обратиться к Боне, чтобы она сыграла за деньги их любовницу?
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