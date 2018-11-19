Андреева свистом спасается от леопарда и льва

Екатерина Андреева удивила выбором маршрута для своего отпуска. Телеведущая отправилась в экотур по Танзании, проводит время в обществе африканских леопардов и львов.

Андреевой не дают покоя лавры Николая Дроздова. Репортажи телеведущей из Африки могут составить конкуренцию эталонным выпускам программы "В мире животных".

Телезвезда живет в палатке на территории одного из национальных парков. Условия спартанские. Как отмечает Екатерина, чтобы решиться на такой отдых, нужно быть человеком не робкого десятка. Она проводит время, наблюдая за львами, леопардами, бегемотами и другими представителями животного мира саванны "на их территории".

Андреева признается, что ее такое соседство совсем не пугает – напротив, завораживает. Кроме того, в палатке есть свисток, которым можно воспользоваться, если ночью в гости решит заглянуть лев или леопард. Во всяком случает, на шум прибегут опытные егеря. "Успеют ли они вас спасти?" – на этот вопрос сопровождающие отвечают уклончиво, пишет "7Дней".

"Дни.ру" сообщали, что Екатерина Андреева, которая недавно вернулась в кресло ведущей программы "Время", снова пропала из эфира Первого канала. Телеведущую отправили на отдых практически принудительно. Как выяснилось, дело в том, что год подходит к концу, а у Андреевой остались неотгулянные дни отпуска.

Телеведущая сообщила, что отправится в Африку. Андреева считает Черный континент особенным местом, где проходит полную перезагрузку. Тем более, что многие советовали Екатерине сменить обстановку.

