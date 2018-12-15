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Шоу-бизнес

"Сразила в самое сердце": смерть добила Петросяна

Евгений Петросян в храме. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитый юморист переживает большое горе. Умер его коллега и товарищ Обид Асомов.
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Новость о кончине комика морально добила Евгения Петросяна. Ведь он еще до конца не "отошел" от переживаний, связанных со скандальным разводом с Еленой Степаненко.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

На своей странице в Instagram юморист признался, что гибель Асомова поразила его в самое сердце. Артист опубликовал видеоролик, на котором выражает искренние соболезнования родственникам Обида Асомова, а также всему узбекскому народу.

"Многочисленные номера в его исполнении будут жить еще долго на наших экранах. Значит и жизнь на земле его продолжится. Скорблю", – подписал ролик Петросян. В видео он выглядит очень грустным и подавленным. Евгений Ваганович не сдерживал эмоций, говоря о гибели коллеги, с которым они строили планы по поводу будущих съемок. Петросян очень сожалеет, что не может приехать на похороны своего друга.

Отметим, актер Обид Асомов скончался 14 декабря. Комику было 55 лет. Он запомнился многим телезрителям по участию в передаче "Кривое зеркало". Артиста госпитализировали 11 декабря с диагнозом "Ишемическая болезнь сердца, острый приступ, аритмический шок". 

"Покойного юмориста и актера Обида Асомова проводят в последний путь 15 декабря в 12:00. Похороны состоятся в 13:00 на кладбище "Камолон" в Ташкенте", – говорится в сообщении НА "Узбеккино". 

Автор: Валерия Нарская15 декабря 2018, 14:20
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