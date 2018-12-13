Петросян после громкого скандала сбежал из России
В списке артиста 13 городов. Среди них Зинген, Бремен, Хекстер, Гамбург, Ганновер и другие. Петросян проанонсировал выступления в своем микроблоге.
Вскоре на странице в Instagram юморист опубликовал свое фото. На нем он расположился в кресле в зале ожидания вылета международного аэропорта "Шереметьево".
Стоит отметить, что в тур Петросян отправился как раз после разгоревшегося в Сети скандала из-за того, что роль соведущей юмориста в программе "Голубой огонек" доверили Ольге Бузовой. Многие россияне заявили, что отказываются в этом случае смотреть любимую передачу.
К слову, многие поклонники ранее заметили, что Петросян после развода с Еленой Степаненко значительно помолодел. 73-летний юморист стал внимательнее следить за внешностью и гардеробом, сменив черные костюмы на разноцветные пиджаки. Также Евгений Ваганович стал больше времени уделять с подписчиками в соцсетях, делясь новостями из своей жизни.
Напомним, 16 ноября Хамовнический суд Москвы развел Петросяна со Степаненко. Однако, судя по слухам, юмористы продолжают делить многомиллионное состояние.
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