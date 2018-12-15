Экс-сотрудник показал изнанку и разоблачил шоу "Битва экстрасенсов"

Популярность мистических телепроектов сегодня невероятна. Бывший редактор шоу "Битва экстрасенсов" Олег Лоскутов рассказал, что на самом деле творится за кадром, и чего не видят зрители.

Этой осенью стартовал 19-й сезон программы. Финал "Битвы экстрасенсов" подведут к Новому году.

По словам Лоскутова, на шоу берут людей "из телевизора", тех, кто уже умеет работать с микрофоном, мимикой и голосом. "Когда я начинал в нем работать, приходилось искать участников самому. Я проводил кастинги, помогал придумать легенду", – цитирует мужчину сайт "Комсомольская правда".

Олег Лоскутов заверил, что биографии "магов", которых теперь знает вся страна, написаны с чистого листа. "Конечно же, экстрасенсам дают подсказки, иначе шоу будет провальным – никто ничего не сможет угадать", - заявил экс-редактор шоу "Битва экстрасенсов".

Мужчина признался, что готовил испытание по разбившемуся в "Шереметьево" самолету. Он заранее завел новый ящик электронной почты, куда посылал всю информацию об авиакатастрофе. Руководители "магического центра", где работала экстрасенс, изучили фактуру, и на съемку она приехала уже подготовленной.

Лоскутов сливал информацию с условием – говорить завуалированно, а не в лоб. По его словам, правды об историях зрители "Битвы экстрасенсов" все равно не узнают, потому что такой задачи нет. "Задача – сделать эффектный эфир", – заявил экс-сотрудник шоу.

Однако как раз продюсеры "Битвы экстрасенсов" догадались, что Лоскутов сливает информацию. Редактор "отодвинули от съемок". И в результате экстрасенс, с которым Олег делился информацией, не победил.

Рассказал Лоскутов и о расценках за победу в "Битве экстрасенсов". "За успешное прохождение испытания мне обычно платили 40 тысяч… Позже мне рассказывал один редактор, что в 2011 году был уже назначенный ценник: якобы берут 2000 долларов за успешное прохождение испытания", – поведал Лоскутов. По его словам, сейчас, "скорее всего, ценники еще выше".