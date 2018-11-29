Требовали деньги: участник "Битвы экстрасенсов" раскрыл секрет шоу
Скандалы сопровождают шоу "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ с первого сезона. Ставшая героиней испытания "Мистер Х" телеведущая Дана Борисова, делясь своими впечатлениями, назвала некоторых участников аферистами.
Теперь аферистами называют самих организаторов. Бывший участник "Битвы экстрасенсов" на условиях анонимности рассказал журналистам о способе попасть в финальную тройку. По его словам, это стоит почти полмиллиона рублей.
"На этапе кастинга и сразу после подписания соглашения о нераспространении информации мне предложили купить участие и ведение по проекту. Это был четвертый сезон, и тогда стоимость составляла 450 тысяч. То есть полмиллиона – и ты в финале еще на этапе кастинга", – сообщил экс-участник. Он полагает, что на сегодняшний день сумма увеличилась.
По словам бывшего участника шоу "Битва экстрасенсов", перед испытаниями продюсеры добывают нужную информацию, которую редакторы затем передают игрокам. Были ли на шоу за все время его существования настоящие экстрасенсы, источник сказать затрудняется.
Участники с паранормальными способностями в шоу "Битва экстрасенсов" действительно есть. Однако с каждым годом их становится все меньше. Примерно с 10-го или 12-го сезона их число свелось к нулю, приводит слова психиатра-криминалиста, бывшего эксперта шоу "Битва экстрасенсов" Михаила Виноградова издание "ВокругТВ".
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