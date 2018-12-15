Обозвавшая зрителей "быдлом" звезда сериала "Универ" обрела сторонников

В Сети не утихает скандал из-за поступка звезды сериалов "Универ" и “СашаТаня” Андрея Гайдуляна. Общественность разделилась на две противоборствующие стороны: обычные зрители осуждают артиста, а коллеги и эксперты рьяно поддерживают.

Виталий Гогунский, который много лет снимался с Гайдуляном в "Универе", встал на защиту друга. Он назвал Андрея "честным и искренним человеком, который никогда никому не хамил без причины”.

Актер Константин Хабенский также не понимает, почему на его коллегу напали с критикой. Звезда отметила, что у многих артистов "не железные нервы".

Между тем, многие пользователи соцсетей, видимо, приняли нелестное высказывание на свой счет. Интернет-обыватели были очень возмущены заявлением знаменитости и буквально затравили его в своих микроблогах. Некоторые отмечали, что повода для возмущения у Гайдуляна не было, мол, каков артист – такие и зрители.

В ситуации разбирался член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Взвесив все "за" и "против", общественник занял сторону заклеванной звезды.

"Люди, себе позволяющие в публичных местах напиваться и кричать, особенно во время спектакля в театре, тем самым мешают актерам работать. Конечно, это типичное поведение быдла. Раньше считалось, что быдлом могут быть только необеспеченные опустившиеся люди. Сегодня становится очевидным, что и некоторые вполне обеспеченные благополучные люди, которые ходят в театр, могут тоже быть первостатейным быдлом. Грустно осознавать, что театральная публика нынче далека от идеала", – рассудил манукян в беседе с "Дни.ру".

Напомним, победивший рак актер сериала "Универ" Андрей Гайдулян играл в спектакле "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви" на сцене филармонии Петропавловска-Камчатского. После спектакля знаменитость прямо со сцены стала отчитывать публику. Андрей отметил, что играть в обстановке, которую создали зрители, невозможно: театралы во время спектакля громко разговаривали, ходили по залу. Гайдулян назвал камчатских театралов "быдлом", а их поведение – "свинством". Организаторам мероприятия пришлось извиняться за поведение зрителей. Отмечалось, что посетители храма Мельпомены просто перебрали шампанского в буфете.