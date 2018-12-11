Коллега оправдала обозвавшую зрителей быдлом звезду "Универа"

Актриса Валентина Рубцова прокомментировала инцидент с участием Андрея Гайдуляна на гастролях в Петропавловске-Камчатском. По ее мнению, некоторые зрители во время спектакля сами могли спровоцировать артиста на жесткую реплику.

Широкий резонанс вызвало опубликованное в Сети видео, на котором Гайдулян после выступления обращается к зрителям. Он называет их "быдлом", а их поведение – "свинством".

Рубцова заявила, что если в зале оказываются пьяные люди, то к проблеме должны подключаться сотрудники охраны или правоохранительные органы. "Артист не должен подвергать свою жизнь таким моментам… Не понимаю, как можно затуманить мозги и идти что-то смотреть, я этого не приемлю", – цитирует звезду сериала "СашаТаня" РЕН ТВ. Судя по ее словам, это обстоятельство оправдывает слова Гайдуляна.

Кроме того, актриса рассказала, что сейчас не выступает в театре, но недавно играла в зале им. Чайковского, где был "прекрасный интеллигентный зритель". А тех, кто решил прийти "не в человеческом облике", там не было.

Напомним, 6 и 7 декабря Андрей Гайдулян играл в спектакле "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви" на сцене филармонии в Петропавловске-Камчатском. После одного из выступлений он обратился к аудитории, отметив, что такого "отвратительного отношения" он еще ни разу не видел.

Как писали "Дни.ру", у звезды сериалов "Универ" и "СашаТаня" в 2015 году диагностировали онкологическое заболевание – лимфому. Андрею Гайдуляну удалось победить болезнь, он прошел несколько курсов химиотерапии.