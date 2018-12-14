Названный "быдлом" народ в бешенстве затравил звезду "Универа"

Шквал гневных комментариев обрушился на победившего рак актера Андрея Гайдуляна. Звезда сериала "Универ" после спектакля на Камчатке назвала зрителей "быдлом" – на что и получила адекватный ответ.

Съемки в сериале "Универ" отрицательно повлияли на Андрея Гайдуляна, считают некоторые пользователи соцсетей. По их мнению, участие актера в подобных проектах говорит само за себя.

"Универ" дает знать о себе", – комментирует высказывание артиста один из интернет-пользователей. "Предоставлю судить о зрителях актеру, но хочу спросить: как можно назвать актера, снимающегося в подобных сериалах", – приводит РИА ФАН мнение другого подписчика.

Некоторые считают, что повода для возмущения у Гайдуляна не было. "Какие артисты и спектакли – такие и зрители. Чего хотели-то?" – спрашивает комментатор.

Напомним, победивший рак актер сериала "Универ" Андрей Гайдулян играл в спектакле "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви" на сцене филармонии Петропавловска-Камчатского. Своими впечатлениями от того, как труппу приняла камчатская публика, он поделился под конец одного из выступлений.

Звезда "Универа" отметила, что играть в обстановке, которую создали зрители, невозможно: театралы во время спектакля громко разговаривали. Гайдулян назвал камчатских театралов "быдлом", а их поведение – "свинством". Позже организаторы извинились за поведение зрителей, отметив, что те в антракте просто перебрали шампанского в местном буфете. Поклонники звезды сериала "Универ" в соцсетях продолжают возмущаться поведением зрителей, которые не умеют вести себя в театре.