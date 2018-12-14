Звезда сериала "Папины дочки" родила второго ребенка

Актриса Дарья Мельникова родила второго ребенка. Радостную новость звезда сериала "Папины дочки" сообщила поклонникам в Instagram.

Мельникова разместила фотографию, на которой держит книжку "Мать и дитя". "Ну что, вот уже несколько дней, как... Я читаю книжки по воспитанию!" - написала она. Поклонники сразу догадались, что Дарья уже в больнице, и поздравили актрису с пополнением в семье.

Отец ребенка – ее муж, актер Артур Смольянинов. Пара уже воспитывает двухлетнего сына Артура. Имя их первенца стало известно лишь недавно – супруги стараются держать сына подальше от журналистов и не публикуют его фотографии.

Слухи о второй беременности звезды сериала "Папины дочки" появились в августе, когда Кристина Асмус опубликовала на своей странице видеозапись, на которой Мельникова скрывает свой округлившийся живот под объемным черным платьем и джинсовой курткой. Беременность затем подтвердили ее коллеги по Московскому театру имени Ермоловой. С тех пор Дарья перестала скрывать свое интересное положение.

Ранее актриса сериала "Папины дочки" побывала на благотворительной барахолке "Делись добром, Москва!". Фотографию с мероприятия она разместила на своей странице в Instagram. Подписчики искренне обрадовались, когда увидели округлившийся живот Дарьи.