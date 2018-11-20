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Дарья Мельникова выставила огромный живот на публике

Дарья Мельникова. Фото: www.globallookpress.com
Актриса Дарья Мельникова побывала на благотворительной барахолке "Делись добром, Москва!". Фотографию с мероприятия она разместила на своей странице в Instagram. Подписчики обратили внимание на округлившийся живот актрисы. 
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Мельникова поблагодарила организаторов и всех участников благотворительного события за то, что они занимаются таким важным и добрым делом: "Хочу сказать спасибо всем, кто пришел! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Команда @delisdobrom.moskva и команда от @children.hospice как всегда сработала на высоте! Месяц без сна и барахолка состоялась. Со мной на фото Лена Прокопьева. Для неё нет слова "невозможно", как и для каждого, кто работает в @children.hospice. Для меня честь быть частью вашей команды! Собрано 3 440 172 рублей!" – рассказала актриса. Все собранные средства, уточняет она, будут направлены в детский хоспис "Дом с маяком".

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Асмус устроила провокацию с беременной Мельниковой

Подписчики обратили внимание на большой живот Дарьи: "Живот у тебя сильно виден", "Она снова ждет ребенка?", "Почему вашей беременности я радуюсь больше, чем своему дню рождения", "Дарья, у вас вторая беременность?". Звезда не поленилась и ответила всем интересующимся в шуточной манере.


Напомним, что Мельникова вышла замуж за актера Артура Смольянинова в конце августа 2013 года. Спустя два года у них родился сын. Имя мальчика пара не раскрывала в течение двух лет, и лишь потом поклонники узнали, что ребенка назвали в честь отца. Супруги и сейчас упорно продолжают скрывать сына от публики.

Слухи о второй беременности актрисы появились в августе, когда Кристина Асмус опубликовала на своей странице видеозапись, на которой Мельникова скрывает свой округлившийся живот под объемным черным платьем и джинсовой курткой. Беременность затем подтвердили ее коллеги по Московскому театру имени Ермоловой. С тех пор Дарья перестала скрывать свое интересное положение.

Автор: Полина Крылова20 ноября 2018, 15:59
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