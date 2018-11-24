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В плаще на голое тело: беременная звезда "Папиных дочек" удивила фото

Дарья Мельникова. Фото: www.globallookpress.com
Актриса Дарья Мельникова, ставшая известной на всю страну после роли Жени Васнецовой в сериале "Папины дочки", поделилась со своими подписчиками в Instagram провокационными снимками во время беременности. Снимки сделал фотограф Андрей Мишуров.
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О том, что в актерской семье Артура Смольянинова и Дарьи Мельниковой будет пополнение, общественность уже знала. И актриса порадовала своих поклонников смелыми и необычными фотографиями.

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В частности, на одно из кадров она предстала перед зрителями сидящей на стуле с широко раздвинутыми ногами. Пикантности снимку добавил тот факт, что из одежды на ней было заметно одно лишь пальто. Некоторые пользователи Сети решили, что она действительно накинула его на голове тело.

На следующей серии снимков Дарья Мельникова показалась в легком светлом платье в горошек и с зонтиком в руках. Нежный образ подчеркивали тяжелые резиновые сапоги на ногах у актрисы, а солидных размеров живот только добавлял образу загадочности и необычности.

Напомним, что Мельникова вышла замуж за актера Артура Смольянинова в конце августа 2013 года. Спустя два года у них родился сын. Имя мальчика пара не раскрывала в течение двух лет, и лишь потом поклонники узнали, что ребенка назвали в честь отца. Супруги и сейчас упорно продолжают скрывать сына от публики.

Слухи о второй беременности актрисы появились в августе, когда Кристина Асмус опубликовала на своей странице видеозапись, на которой Мельникова скрывает свой округлившийся живот под объемным черным платьем и джинсовой курткой. Беременность затем подтвердили ее коллеги по Московскому театру имени Ермоловой. С тех пор Дарья перестала скрывать свое интересное положение.

Автор: Геннадий Куприянов24 ноября 2018, 12:03
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