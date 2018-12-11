Звезда "Универа" победила рак и назвала зрителей быдлом

Поведение зрителей – свинство, аудитория – быдло. Такими эпитетами наградил актер Андрей Гайдулян пришедших на спектакль жителей Петропавловска-Камчатского.

Победивший рак Андрей Гайдулян играл в спектакле "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви" на сцене филармонии Петропавловска-Камчатского. Своими впечатлениями от того, как труппу приняла камчатская публика, он поделился под конец одного из выступлений.

Актер отметил, что играть в обстановке, которую создали зрители, невозможно: театралы во время спектакля громко разговаривали. "Такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство", — заявил Гайдулян.

Поклонники артиста в соцсетях обсуждают выходку Андрея Гайдуляна, известного по сериалу "Универ". Мнения высказываются самые разные. Некоторые считают, что неудачной была сама постановка. Другие возмущаются поведением зрителей, которые не умеют вести себя в театре.

В дирекции Камчатского концертно-филармонического объединения поделились с журналистами своей точкой зрения на конфликт. Во время антракта несколько человек перебрали в буфете шампанского. Поэтому во втором акте не сдержались и начали отвечать на реплики Гайдуляна. Тот, в свою очередь, сделал им замечание. На этом конфликт Гайдуляна со зрителями закончился, полицию вызывать не пришлось, приводит сообщение дирекции РЕН ТВ.