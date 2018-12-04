Народ обсуждает причмокивания Глюк'оZы

Несколько дней назад певица Глюк'оZа дала откровенное интервью, в котором рассказала о том, чего не знает муж, и как она посещала курсы минета. В Сети теперь бурно обсуждают эти темы.

Певица Глюк'оZа (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) приняла участие в передаче на YouTube "Нежный редактор". Артистка рассказала о том, как случайно встретилась с бывшим возлюбленным, с которым рассталась, когда ей было 17 лет. Позже они увиделись еще раз, но уже специально, и душевно поговорили.

Наталья сообщила, что муж об этой встрече не знает, но не потому, что есть что скрывать, а потому что это не имеет значения. Певица заявила, что уже не испытывает влюбленности к бывшему парню, зато очень рада, что у него все получилось в жизни – он женат, у него есть дети и карьера.

В Сети бурно обсуждают откровения певицы о том, как она прошла курс минета. Вообще, это был подарок на день рождения и сюрприз. О том, куда она отправилась, Наталья узнала, когда увидела в витрине тематические предметы. Однако артистка отметила, что ее отправили на индивидуальные занятия, которые многое ей открыли.

"Что меня поразило, это причмокивания... Мы всегда паримся, что все должно быть тихо. А на самом деле мужчинам очень нравится, когда все слышно, когда все ярко", – сообщила Чистякова-Ионова. По словам Натальи, она вышла оттуда с чувством, что может все. "И это очень поднимает самооценку", – призналась певица. А потом сообщила, что вернулась туда, "чтобы закрепить".

Блогер Лена Миро не оставила без внимания это интервью. "Теперь, как я понимаю, с Наташей можно все", – констатировала она на своем канале в Telegram. А потом и вовсе решила провести опрос среди подписчиков. "Я призадумалась: может, это со мной что-то не так? Отвечайте немедленно, вы ощущаете после минета, что можете все?" – обратилась к пользователям Миро.

В Instagram Натальи тоже бурно обсуждают ее откровения. "Идите и на курсы кулинарии. Вы разве не знаете, что мужчина из дома должен выходить с полным желудком и пустыми яйцами?", "Бравировать такими навыками не надо, лапочка. Слава богу, не все это делают. Есть и нормальные люди", "Когда падает популярность, звездам приходится рассказывать о таких интимных вещах. Нужно же как-то держаться на плаву. Но, конечно, это самый низкий способ снова завоевать аудиторию. Отвратительный, я бы сказала. Зачем так позориться?" – высказались подписчики.