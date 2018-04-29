Певица Глюк'оZа возбудила снимком без белья

Настоящий шквал обсуждений в Instagram вызвала фотография певицы Глюк'оZы рядом с роскошным автомобилем. впрочем. обсуждать подписчики решили не иномарку, а тот факт, что под тонкую кофту Наталья Чистякова-Ионова не надела бюстгальтер.

При помощи страницы Глюк'оZы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) в Instagram ее поклонники имеют прекрасную возможность наблюдать за жизнью певицы. Отметим, какая-то часть аудитории регулярно следит за обновлениями исполнительницы не для того, чтобы узнать о ней что-то новое, а ради свежих фотографий.

Преданные поклонники талантов Глюк'оZы успели заметить, что она состоит в неоднозначных отношениях с нижним бельем. По крайней мере на многих снимках заметить его (вернее – верхнюю часть исподнего) невозможно. Очередной снимок певицы не стал исключением. От торчащего сквозь тонкую кофточку соска Натальи Чистяковой-Ионовой не смог отвлечь всеобщее внимание даже роскошный автомобиль по соседству.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 27 Апр 2018 в 10:02 PDT

"Мишень огонь))", "Не знаю как называется та торчащая штучка, но она точно придает изюминку)", "Смело, провокационно :)", "Не девушка а огонь", "Отличная грудь, сосочки))", "Роскошная 💐", – едва сдерживали себя в руках восторженные поклонники. Впрочем, нашлись и те, кто нашел в снимке к чему придраться. "Огромный коричневый левый сосок!!!! Ужас", – высказала свое мнение одна из подписчиц.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 17 Мар 2018 в 11:53 PDT

Некоторые комментаторы констатировали, что фотографиями, на которых можно разглядеть подробности строения груди певицы их уже не удивить, поскольку такие снимки встречаются на странице Глюк'оZы частенько. Замечено это было с осуждением или, наоборот, с одобрением – понять трудно.