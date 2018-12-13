"Мой ребенок стал биоматериалом": Ларсен откровенно о смерти дочери

Телеведущая Тутта Ларсен стала гостьей программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова. Знаменитость откровенно рассказала о самом непростом периоде своей жизни.

Тутта встретила своего первого супруга, музыканта Максима Галстьяна, в университете. Спустя пару месяцев после знакомства молодые люди решили жить вместе.



Однако со временем отношения испортились. Знаменитость признается, что в тот момент им нужно было расстаться. "Но мы почему-то поженились", – вспоминает Тутта.

"После того как мы стали мужем и женой, я настояла, чтобы мы стали жить отдельно. И когда мы переехали от родителей, все наши шероховатости стали еще более заметны. Мы стали жить отдельной жизнью. Мы спали в одной постели, но между нами не было никаких отношений. Надо было вовремя соскочить, но не получилось", – говорит она.

В тот момент карьера Ларсен пошла в гору, поэтому времени на спасение умирающих отношений у нее не было. Звезда хотела оставить мужа, но не решалась, так как была единственным кормильцем в семье, ее грызла совесть.

"Потом я узнала, что у него есть серьезные отношения на стороне. Я даже обрадовалась. Но он не захотел уходить, он сказал, что закончил те отношения. Я поверила. И через месяц я забеременела. Это поменяло мое сознание, у меня отключились мозги вообще", – вспоминает Ларсен.

Знаменитость верила возлюбленному, тогда как Максим продолжал ей изменять. Мужчина настолько обнаглел, что стал приводить любовницу в их общую с женой квартиру. "А я работала на трех работах и не спала ночами, потому что его не было дома. Единственная эмоция, которая все это время была во мне, – это дичайшая ревность. Я в этом плавала, как в луже дерьма, я это ела, я этим дышала. О ребенке на тот момент не думала. На восьмом месяце беременности я его потеряла. И все, своего мужа я увидела лишь в суде, во время развода", — говорит теледива.

В этот сложный период Тутта осталась одна. "У ребенка обнаружился грубейший порок сердца, несовместимый с жизнью. На 32-й неделе это были, по сути, роды. А потом приходит молоко, а тебе некого кормить. Ребенка я не видела. Скорее всего, моя девочка стала биоматериалом. Тогда я была не там, я так страдала, что уже ни о чем не думала. Когда я родила, сразу заболела. Сепсис, который длился год", – говорит Тутта.

Теледива признается, что эту ситуацию смогла осознать и пережить только через четыре года. "Я лежала и умирала. Начался отказ всех систем организма, я разваливалась. Никто не знал, что со мной. Потом меня выписали домой, два месяца лежала с температурой 40", – вспоминает Ларсен.

Телеведущая рассказала, что смогла пережить эту ситуацию с благодарностью. Звезда отметила, что в тот момент многие от нее отвернулись.

Когда Ларсен немного пришла в себя, то поняла, что необходимо жить дальше. Тутта вернулась к работе. После она какое-то время жила гражданским браком с журналистом Захаром Артемьевым, от которого родила своего первого сына – Луку.

В 2009 году Тутта Ларсен познакомилась с музыкантом Валерием Колосковым, за которого позже вышла замуж. Влюбленные обвенчались, телеведущая подарила супругу двоих детей.