"Опухоль измучила": Корчевников рассказал о страшной болезни

Известный телеведущий Борис Корчевников обратился за помощью к подписчикам в Instagram. Он просит поддержать финансами 16-летнюю Веронику, которую опухоль уже лишила зрения.

Девушка ослепла из-за опухоли четыре года назад. Однако в Веронике столько жизни, что она сможет победить недуг, уверен Борис Корчевников.

"Вероника. Вот и встретились. И это была встреча с Ангелом. Тебе 16. Из них четыре года ты не видишь. Опухоль измучила тебя и ослепила. Но сколько в тебе любви и мирного приятия всего, что с тобой. Я уезжаю, но буду очень скучать. Ты меня многому научила. И спасибо тебе за зайца. Ай, нет, лося. Просто плюшевые рога похожи на уши (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписал телеведущий фотографию в Instagram.

Подписчики живо откликнулись на призыв Корчевникова. Они отметили, что журналист – "душевный парень". "Спасибо, что ты есть", – написал один из них. "Жаль, депутаты таких постов не видят и не помогают. Обычный народ милосерднее, чем чиновники", – приводит комментарий пользователя издание EG.ru.

Личная жизнь Бориса Корчевникова интересует его многочисленных поклонников и представителей СМИ. Журналисты выяснили, что у Бориса была невеста – актриса Анна-Сесиль Свердлова. В 2015 году даже появилась информация о тайной свадьбе влюбленных. Однако, по словам Корчевникова, бракосочетания не было. Более того, Анна-Сесиль и Борис расстались.

А недавно фанаты популярного телеведущего встрепенулись, увидев фотографию, на которой Борис запечатлен идущим под ручку с коллегой Аленой Горенко. Однако и тут их ждало разочарование. Выяснилось, что дама давно и счастливо замужем.

