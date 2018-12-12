Наследница знаменитой династии очаровала Корчевникова

Николай Бурляев рассказал о знакомстве с дочерью легендарного режиссера Сергея Бондарчука – Натальей. Артист стал героем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Николай и Наталья познакомились на съемках фильма "Как закалялась сталь". Однако Бурляев влюбился в очаровательную брюнетку годом раньше.

"Я ее увидел в фильме Андрея Тарковского на экране. Я, глядя на экран, почему-то вдруг в сознании определил: "Она будет со мной". Прошел год – судьба соединяет нас. Я играю Павла Корчагина. Прошло где-то 20 дней съемок. Режиссер чем-то обидел Наталью Бондарчук, она заплакала. Я к нему подошел и говорю: "Если ты себе еще раз это позволишь, я тебя убью", – вспомнил артист.

Режиссер не смог простить такой дерзости. Через несколько дней Бурляев был уволен. "Он ко мне подходит и говорит: "Я был в нашем украинском УК партии, там мне сказали, что роль Павла Корчагина должен играть украинский актер, так что прости. Я уехал, Наталья уехала за мной", - вспоминает знаменитость.

В браке у артистов появились дети – Иван и Мария. Бурляев очень гордится своими наследниками. "Мой сын Иван в восемь лет стал композитором, автором 11 песен к спектаклю в театре киноактера", – поведал артист. Дочь знаменитости пошла по родительским стопам. "Я не хотел, чтобы дети мои становились актерами, но Маша обманула меня. Она не сказала, что идет поступать в ГИТИС", – отметил Николай.

"Она красивая такая, ваша дочка", – сказал очарованный Борис Корчевников, увидев фото наследницы знаменитой династии. Бурляев отметил, что Машенька еще и невероятно одарена.

У Бондарчук был роман с Тарковским, о чем Николай знал. Именно он помог ей выйти из состояния жуткой депрессии. Супруги смогли расстаться друзьями. "Я старался быть рядом с детьми всегда, во всем помогать", – рассказал артист. До сих пор он поддерживает теплые отношения с бывшей женой.