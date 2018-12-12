Наследница знаменитой династии очаровала Корчевникова

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Среда 12 декабря
Лента новостей
17:55
Как негативное мышление влияет на судьбу
17:44
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
17:30
Спор "хромых уток": Меркель выдвинула ультиматум Мэй
17:28
В Уфе Mercedes сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе
17:26
Ходорковский на реверсе Чубайса
17:14
Влетевший в дерево водитель сломал себе челюсть
17:11
Госдума повышает штрафы за задержку авиарейсов
17:05
В убийстве москвича в Калининграде заподозрили владельца местного кафе
16:52
Под Петербургом осудили задержавшего педофила мужчину
16:28
Выдававшему себя за инопланетянина дальнобойщику грозит 380 лет тюрьмы
16:19
Над Терезой Мэй нависла страшная угроза
16:04
Место для дискуссий: как изменилась Госдума за 25 лет
15:41
Меркель хотят выкинуть на улицу раньше срока
15:21
"ЕР" дала наказ депутатам не повышать зарплату чиновникам
15:08
Объявили о начале третьей мировой войны
14:53
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
14:44
Володин: Обманутых дольщиков больше не будет
14:27
50-летняя Кабо шокировала Кудрявцеву заявлением о случайной беременности
14:07
Рудковская показала зверское убийство
13:58
Путин дал поручение проверить рэперов-матерщинников
13:54
"Я рожу тебе!": задыхающаяся звезда "Дома-2" огорошила заявлением
13:39
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
13:32
"Я папа с 14 лет": Дима Билан рассказал об отцовстве
13:31
Загитову спустили с небес на землю после дикого казуса
13:23
Школу в Башкирии эвакуировали из-за ЧП с перцовым баллончиком
13:11
Участницы группы Serebro пошли по стопам Кокорина и Мамаева
12:48
Первый канал показал детский конкурс со стриптизом
12:36
Итоги Foodshow 2018: события, новинки и звезды фестиваля
12:19
Виктория Лопырева перестала скрывать беременность
12:18
С Терезой Мэй случился конфуз во время встречи с Ангелой Меркель (видео)
12:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 декабря 2018 года
12:11
Зрители разоблачили подлую подмену на телеканале "Россия"
11:56
Лещенко появился на публике в сопровождении двух врачей
11:56
Володин назвал главные задачи Госдумы
11:55
Лучшие новогодние представления для детей и взрослых
11:43
"Нет хуже бабы": Собчак получила удар после увольнения
11:28
Взлет тарифов ЖКХ перепугал россиян
11:21
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
11:02
Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
11:01
На юге Москвы сгорела квартира
10:51
Разведка Порошенко заговорила о похищении дочери Путина
10:42
Известная модель шокировала "голым" нарядом на красной дорожке
10:39
Ветеринары назвали оливье смертельно опасным
10:30
Не охранник: Волочкова рассекретила обнимавшего ее мужчину
10:30
Бритни Спирс исполнила рождественский сингл в образе оленя
10:04
Володин поздравил россиян с Днем Конституции
09:55
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
09:48
Странному поведению Маркл на публике нашли объяснение
09:38
"Сюрприз удался!": Пугачева предстала в прозрачной одежде
09:18
Брилев после скандала с гражданством побил Соловьева
09:10
В 2019-м резко изменится порядок выплаты пенсий
08:47
Нахамивший Путину Лукашенко спутался с Меркель
08:38
После развода со Степаненко Петросяна лишили самого дорогого
08:29
Порошенко объявил Путину о войне
08:23
В России отразили безумную атаку террористов на Крымский мост
06:00
На ушедшей в забвение Валерии поставили крест
00:06
Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь
22:55
Позарившуюся на место Пугачевой Бузову погнали с телеэфира
22:05
Просевший Крымский мост решено снести
22:03
Тюрьма и депортация: Мария Бутина признала вину
21:49
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
21:45
Рудковская подарит Плющенко дочь
21:37
В России предложили поставить памятник жертвам Гражданской войны
21:29
Путин вспомнил слова Солженицына о Боге (видео)
21:20
КамАЗ на буксире протаранил легковушку
21:10
Угрожающего убить жену Глушакова оправдали
21:09
Мэра карельского города сбила машина (видео)
21:04
Таисия Повалий потерялась в Москве
20:49
Турчак потребовал от властей Екатеринбурга быть скромнее
20:48
Известная модель разбилась в ДТП под Москвой
20:28
Дакота довела до слез историей про отца-алкоголика
20:22
Правозащитницу Алексееву похоронят в Вашингтоне
20:16
Двое россиян рассмотрят из космоса дыры в "Союзе"
20:07
Безумец застрелил четырех человек в соборе
20:04
В Египте запретили продавать желтые жилеты
19:59
Экипаж пассажирского самолета пострадал при посадке в Сургуте
19:44
"Феерично": ставший жертвой мерзкого шантажа Дробыш обласкал полицейских
19:43
Шепелев спутался с избившей пенсионерку телеведущей
19:42
Порезавшую младенца мать отправили в колонию
19:35
Житель Ижевска напал с ножом на проститутку
19:00
Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
18:49
Под Волгоградом задержали рецидивиста-овцекрада
18:42
Жительница Башкирии убила свекровь из-за сплетен
18:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 декабря 2018 года
18:21
Пенсионерка из Москвы раскрыла коварный заговор пришельцев
18:05
Одухотворенная Шукшина стала жертвой преступников
17:50
Сделано заявление об отключении России от SWIFT
17:44
Испуганная агрессивными незнакомцами Водянова сбежала из страны
17:42
Сенаторы проконтролируют переход регионов на цифровое ТВ
17:41
Коллега оправдала обозвавшую зрителей быдлом звезду "Универа"
17:14
В Петербурге нашли бездомного со съеденным лицом
16:52
Муж посмеялся над травлей королевы красоты из-за Евромайдана
16:52
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
16:50
Ревнивая Федосеева-Шукшина проломила голову Алибасову
16:48
Украинские танки вошли в города Донбасса
16:45
Володин назвал причину провокации в Керченском проливе
16:38
Водитель грузовика сбил омичку у перехода
16:22
Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона
16:18
"Одумайся!" – Упрямому Кержакову пригрозили уголовным делом
16:09
В Подмосковье ограбили тренера сборной России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Посторонний мужик вынудил сладострастную Цымбалюк-Романовскую раcкрыть рот
"Задолбала!": что говорит Алибасов за спиной у Федосеевой-Шукшиной
Просевший Крымский мост решено снести
Сделано заявление об отключении России от SWIFT
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
Позарившуюся на место Пугачевой Бузову погнали с телеэфира
Шоу-бизнес

Наследница знаменитой династии очаровала Корчевникова

Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov
Николай Бурляев рассказал о знакомстве с дочерью легендарного режиссера Сергея Бондарчука – Натальей. Артист стал героем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".
прочитано 1251 раз

Николай и Наталья познакомились на съемках фильма "Как закалялась сталь". Однако Бурляев влюбился в очаровательную брюнетку годом раньше.

ПО ТЕМЕ

Слуцкер посмеялась над изможденным Бондарчуком

 Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Сюжеты Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

"Я ее увидел в фильме Андрея Тарковского на экране. Я, глядя на экран, почему-то вдруг в сознании определил: "Она будет со мной". Прошел год – судьба соединяет нас. Я играю Павла Корчагина. Прошло где-то 20 дней съемок. Режиссер чем-то обидел Наталью Бондарчук, она заплакала. Я к нему подошел и говорю: "Если ты себе еще раз это позволишь, я тебя убью", – вспомнил артист.

Режиссер не смог простить такой дерзости. Через несколько дней Бурляев был уволен. "Он ко мне подходит и говорит: "Я был в нашем украинском УК партии, там мне сказали, что роль Павла Корчагина должен играть украинский актер, так что прости. Я уехал, Наталья уехала за мной", - вспоминает знаменитость.

В браке у артистов появились дети – Иван и Мария. Бурляев очень гордится своими наследниками. "Мой сын Иван в восемь лет стал композитором, автором 11 песен к спектаклю в театре киноактера", – поведал артист. Дочь знаменитости пошла по родительским стопам. "Я не хотел, чтобы дети мои становились актерами, но Маша обманула меня. Она не сказала, что идет поступать в ГИТИС", – отметил Николай.

"Она красивая такая, ваша дочка", – сказал очарованный Борис Корчевников, увидев фото наследницы знаменитой династии. Бурляев отметил, что Машенька еще и невероятно одарена.

У Бондарчук был роман с Тарковским, о чем Николай знал. Именно он помог ей выйти из состояния жуткой депрессии. Супруги смогли расстаться друзьями. "Я старался быть рядом с детьми всегда, во всем помогать", – рассказал артист. До сих пор он поддерживает теплые отношения с бывшей женой.

Автор: Руслана Алексеева12 декабря 2018, 17:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Прекрасная вдова Бондарчука отмечает юбилей

567

комментарии

Политика

Кремль дал жесткий ответ на заявление о страдающих россиянах
Порошенко выстрелил себе в ногу во время атаки на Россию
Перепуганный Макрон пошел на крайние меры
Трамп всерьез задумался об уходе

Шоу-бизнес

Наследница знаменитой династии очаровала Корчевникова
Обновившая имидж Лолита рассказала о смене пола
Заговоривший о беременности Шаляпин отвез Цымбалюк-Романовскую к врачу
Звезда "Дома-2" бросила ребенка

Проишествия

Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Известная ведущая прервала эфир и покончила с собой
В московской школе подросток угрожает убить себя
Известной модели изуродовали лицо

Lifestyle

"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
"Пытаются нагнуть": Михалков удивил странным предложением
Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Шоу-бизнес

"Сюрприз удался!": Пугачева предстала в прозрачной одежде

Примадонна поздравила светскую львицу
Шоу-бизнес

"Опухоль измучила": Корчевников рассказал о страшной болезни

Телеведущий обратился за помощью к подписчикам в Instagram
Шоу-бизнес

Обновившая имидж Лолита рассказала о смене пола

Подписчики восхитились преображением артистки
Шоу-бизнес

У Тюльпановой нашли психическое расстройство

Кержаков обнародовал видео последней встречи жены с сыном

Гороскоп

Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь
Раскрыта чудовищная тайна многострадального брака Пугачевой и Галкина
Астрологический прогноз с 10 по 16 декабря
Совет на выходные

Фоторепортажи

Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
Молодая любовница Маликова показала шикарные формы
Киркорова в мигающей шляпе приняли за новогоднюю елку
Ослепительная Кожевникова затмила бледную модель

Спорт

"Одумайся!" – Упрямому Кержакову пригрозили уголовным делом
Фигуристка Медведева заткнула за пояс Бузову
Шарапова нашла оправдание своему переезду в США
"Откуда это": Ягудин сделал заявление после гадких слухов о размолвке

Регионы

Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
В Подмосковье ограбили тренера сборной России
В России сделано официальное заявление о переносе столицы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru