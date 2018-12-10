Волочкова поставила на место приставшего к ней богача

Анастасия Волочкова рассказала все о своих мужчинах. Балерина призналась, что с Николаем Басковым они пошутили, и поведала, как ее домогается краснодарский бизнесмен.

На днях в эфир вышла программа, в которой некий бизнесмен из Краснодара Андрей Марченко обнародовал видео, где Анастасия Волочкова благодарит его за букет. Мужчина утверждает, что с артисткой его связывают более чем деловые отношения. Балерина немедленно отреагировала на откровения Марченко.

Артистка признала, что знакома с бизнесменом, однако никаких отношений у них, по ее словам, не было. "Два года назад после моего концерта в Краснодаре я интеллигентно послала Марченко из-за его домогательств", – цитирует Волочкову сайт "Комсомольская правда".

В качестве доказательств балерина обнародовала переписку с Марченко, в которой тот недвусмысленно намекает на интим. "Тебя хочу", – написал ей бизнесмен.

Как оказалось, Волочкова страшно обижена на предпринимателя. Она пояснила: "Марченко обещал поддержать мой благотворительный тур по краснодарским станицам, а в обмен попросил рекламу своей фирмы. Свои обязательства я выполнила, а Марченко подвел – обманул меня и мой коллектив".

Свои претензии балерина высказала и бизнесмену. "Малыш, я в Москве. Соскучился", – признался в переписке ухажер. Разгневанная Анастасия поставила его на место: "Я не малыш тебе, Андрей. Очень некрасиво ты поступил!" "Да, когда мы с ним познакомились, в благодарность за цветы, которые мне передали от него после концерта, я отправила ему видео, где говорю ему спасибо за букет. И это видео Марченко выкидывает на федеральный телеканал. Мне кажется, это низко для мужчины. У него нет чести и достоинства", – заявила оскорбленная Волочкова.

Анастасия дала понять, что вовсе не Андрей является ее любимым мужчиной. Но и не Николай Басков, информация о свадьбе с которым взорвала СМИ на днях. "Конечно же, это была шутка. Обычный прикол. Мы встретились с Колей на съемках программы про свадьбу и оттуда вышло несколько фотографий. Мы с Колей дружим более 20 лет, у нас отношения, проверенные временем", – сообщила артистка.

Волочкова заверила, что ее возлюбленный не был женат, у него нет детей, но демонстрировать его общественности она не спешит. Всему свое время, убеждена эффектная танцовщица.