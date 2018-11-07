"Вам не завидуют, вас презирают": Гагариной влепили пощечину

Сеть продолжает бурлить после публикации Полины Гагариной, сделанной в Дубае, когда артистка спросила в подписи: "Слабо? Мне нет". Блогер Лена Миро поставила певицу на место.

Все началось с того, что несколько дней назад на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Полина Гагарина опубликовала фотографию, на которой запечатлена в купальнике в ОАЭ. "На несколько часов в Дубаи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Слабо? Мне нет", – подписала снимок артистка. Полина немедленно получила реакцию пользователей, причем в подавляющем большинстве негативную.

В следующем посте расстроенная Гагарина обратилась к комментаторам. "Вы меня обезоружили и расстроили своими комментариями под предыдущим постом. Сколько злости, зависти и нетерпимости. А я всего– то хотела сказать то, я задержусь в городе до которого летела 5 часов, меньше времени перелета. Что для артистов такой сумасшедший крюк не крюк!" – оправдалась певица.

Остроязыкая Лена Миро решила объяснить артистке, почему общественность так бурно отреагировала на это ее "слабо". "Полин, прикинь, нам действительно всем слабо – спустить 300 тысяч за день. И дело, конечно, не в зависти к твоему "таланту", которым ты рекламируешь маргарин (или сырок – прости, не запомнила твою роль), а в том, что ты имеешь деньги незаслуженно", – отметила блогер.

Лена крайне низко оценила вокальные данные Полины. "Таких певиц, с такими средненькими вокальными данными, в любой музыкалке – каждая первая. Тебе же повезло, что ты нашла общий язык с Фадеевым – я, правда, думать не хочу, где вы и как искали этот язык. Пойми, никто тебе не завидуют. Твой путь к деньгам – он далеко не для всех. Другое дело, что ничего, кроме раздражения, твои "слабо" у людей вызвать не могут", – заключила она.

Миро указала и на другие проблемы современного общества. "Нам надоело жить в обществе, в котором герои – проститутки из публичного дома 2. Эскортницы. Охотницы на олигархов. Безголосые певицы, сосущие своим продюсерам за раскрутку. Просто шалавы, дающие за айфон.Нам всем противно, что врач имеет 7 тысяч, а для безголосой певицы спустить 300 тысяч в день – не проблема, когда мы скидываемся по сто рублей на лечение детей, на которых всем вам срать. И хватит уже заливать тут про зависть. Вам не завидуют, вас – презирают", – заключила Лена.