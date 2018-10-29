Гагарина резко сменила имидж и спела в метро
Артистка решила заинтриговать слушателей и надела большие очки, черную шляпу и бежевый плащ. Вместе с ней выступила девушка с накладными усами и бородой. Они исполнили песню группы Кино "Кукушка". Слушатели быстро догадались, кто скрывается за забавными костюмами.
Позже Гагарина сняла странный наряд и предстала перед пассажирами в знакомом образе.
Организаторы концерта пообещали рассказать, зачем Полина кардинально сменила имидж, уже в эту пятницу, 2 ноября.
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