Билана в ношеной шубе сняли возле мусорки

Певец Дима Билан последнее время радует своих поклонников творческими порывами. На сей раз артист проявил изобретательность в юморе.

На опубликованном в Instagram видео билан исполняет забавный танец в шубе возле мусорных контейнеров. На фоне играет известная песня культового хип-хоп исполнителя 50 cent.

По словам самого певца, данный образ он создал для съемок клипа. "Вы еще не знаете, какая артистка является главной героиней оного художественного замысла, совершенно неожиданно! Для вас будет большим большим сюрпризом! Советую приготовиться и следите за новостями!", – уточнил артист.

Ранее Билан порадовал своих поклонниц откровенным снимком. Музыкант выложил в свой Instagram снимок из спальни.

Артист позировал с голым торсом, прикрыв половой орган полотенцем. При этом Дима загадочно улыбался, демонстрируя накачанный пресс и буйную растительность на теле.

Напомним, еще недавно поклонники были всерьез обеспокоены здоровьем артиста. Они заподозрили, что у певца обнаружили серьезное заболевание, когда он побрил голову и сильно похудел. Сам Билан подобные слухи пытается развеять. Теперь певец решил наглядно показать снимком, что с его весом все в порядке.