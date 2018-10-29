Билан задумался о творчестве в туалете

Певец Дима Билан опубликовал странную фотографию в туалетной комнате и сопроводил пространными размышлениями на тему творчества. Снимок появился на официальной странице артиста в Instagram.



Билан искренне восхищается исполнителями, обладающими энергией, которую они передают своей музыке, – Джеймсом Брауном, Миком Джаггером, Стивеном Тайлером. Эта энергия, по его мнению, должна быть всегда, даже если человек исполняет сложную классическую музыку. "Если ее нет, то все это незачем, это никому не нужно, это не зайдет, не откликнется", – написал певец. Затем он добавил, что "самое ценное в жизни – это не терять жизненную энергию", потому что "без нее все пресно и не никому не нужно".

Многих подписчиков вдохновили рассуждения артиста: "Читая вас, каждый раз думаю о том, как важно прожить свою жизнь небездарно, сделать мир лучше, найти свое призвание, предназначение!", "Дима, очень глубокий текст и правильные мысли! Жизненная энергия у вас огромная! Она заряжает и вдохновляет стольких людей, как и ваше творчество! Спасибо за глубокие посты, которые приводят к размышлениям".

Некоторые поклонники отметили, что фотография в туалете совсем не снижает смысл текста: "Кому нужно, тот увидит в этой публикации нечто большее, чем стандартный туалет, конечно".

Ранее певец выложил откровенный снимок из спальни, чем порадовал своих поклонниц. На фотографии Билан позирует перед камерой с голым торсом. "Пою, пишу музыку, музицирую, ублажаю души... и уши", – подписал снимок музыкант. Подписчицы одарили Билана восторженными комментариями.