"Симулировала оргазмы": преданный любимой женщиной Солнцев убит горем

Гоген Солнцев переживает не лучший период в жизни: брак шоумена пошел прахом, к тому же не клеятся отношения с родной матерью. Артист верит, что в будущем ситуация нормализуется, однако с каждым днем надежды все меньше.

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