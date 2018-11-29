"Симулировала оргазмы": преданный любимой женщиной Солнцев убит горем
Вот уже несколько недель престарелая супруга Гогена Екатерина Терешкович не появляется дома. Недавно женщина сделала пластическую операцию, что добавило ей уверенности в себе. После моложения пенсионерка пошла вразнос, ее начали замечать в компании неизвестных мужчин.
Странное поведение женщины спровоцировало скандал, который перерос в ужасную драку. Терешкович приревновала мужа к собственной наследнице, в результате чего та потеряла зуб. С тех пор Екатерина исчезла.
Солнцев очень переживает из-за предательства благоверной. Его часто посещают горькие мысли, которыми ему не с кем поделится. О наболевшем он не может поговорить даже с родной матерью Людмилой Кравцовой.
По словам Солнцева, родительнице враждебно к нему настроена. Якобы женщина только делает вид, что заботится о сыне. "Я к этому уже привык. Она симулирует инсульты, симулирует оргазмы. Она – очень хитрый человек. Ей верить нет необходимости. Она много лет ходит по телепрограммам и врет на телевидении", – отметила знаменитость.
Гоген уверен, что мать делала и делает все, чтобы разлучить его с женой. К примеру, сейчас родительница ратует за то, чтобы пожилую невестку отправили в психиатрическую клинику на принудительное лечение. "А вот я бы уже давно положил мать в психушку. Знаете, из-за чего она сейчас больше всего переживает? Матушка понимает, что я трачу огромные деньги не на нее, а на Екатерину. Конечно, Кравцовой это неугодно", – резюмировал Солнцев. Об этом сообщает Sobesednik.ru.
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