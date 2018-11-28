После гей-скандала вскрылась любовная связь Бондарчук с Богомоловым

49-летняя Бондарчук намекнула на роман с режиссером Константином Богомоловым. На своей странице в Instagram она выложила совместный снимок с мужчиной.

Светлана и Константин на фото стоят, прижавшись друг к другу. "Я люблю его до слез", – подписала снимок модель.

Трогательное признание навело фолловеров на мысли о том, что экс-супругу актера Федора Бондарчука и бывшего мужа артистки Дарьи Мороз связывают не только дружеские отношения. "Счастья вам! Огромного, как небо", "Ну и правильно! Если сердце так хочет. Человек не может жить без любви. Будьте счастливы", "Поздравляю! Любить – это счастье, жизнь играет другими красками", – прокомментировали пост Светланы пользователи соцсети.

Богомолов не остался перед Бондарчук в долгу. Режиссер в своем микроблоге также выложил фотографию со Светланой Бондарчук. "Поздний вечер в Гаграх", – написал Константин. Однако пока Богомолов и Бондарчук не подтвердили, что начали встречаться.

Напомним, после расставания с Федором Бондарчуком Светлана встречалась с фотографом Сергеем Табуновым. По признанию Бондарчук, она уже несколько раз получала предложение руки и сердца, однако снова выходить замуж не спешит. Светлана объяснила, что ее все устраивает, она живет в настоящем, не зацикливаясь на прошлом и не думая о будущем.

Что же касается самого Богомолова, то досужие сплетники то и дело клевещут, что-де режиссеру нравятся мужчины. Но это, конечно, чушь. Хотя после его разрыва с Дарье Мороз его имя вновь пытались впутать в гей-скандал, намекая на пикантные обстоятельства.