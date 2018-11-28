Исхудала до неузнаваемости: победительница шоу "Битва экстрасенсов" тает на глазах

Серьезное заболевание заподозрили поклонники у победительницы 15-го сезона шоу "Битва экстрасенсов". Джулия Ванг напугала фанатов истощенным видом.

Джулия коротко подстриглась, отказалась от косметики и носит мужскую одежду. Подписчики аккаунтов победительницы шоу "Битва экстрасенсов" в соцсетях заподозрили, что девушка серьезно больна – так резко она похудела.

"Джулия, слишком худой быть может грозить больницей", "Это ж надо так себя не любить и изуродовать так что мама родная не узнает!?", "Прежняя Джули нравилась больше (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишут обеспокоенные фанаты.

Джулия Ванг запомнилась зрителям "Битвы экстрасенсов"как сексуальная блондинка с ярким макияжем. Она уверяла, что она не человек, а дух в теле человека – Дух Хаоса. Каждый выпуск шоу Джулия поражала зрителей своими экстрасенсорными способностями и удивляла экстравагантными нарядами.

Однако после завершения шоу 37-летняя колдунья решила полностью поменять свой образ. Этим летом Джулия сообщила, что отреклась от магии – она больше не гадает, не дает консультаций и не проводит никаких магических обрядов, пишет Life.ru.

Магию Джулия Ванг променяла на кулинарию. Она получает удовольствие, колдуя на кухне. Ванг делится своими рецептами с подписчиками в Instagram.

Недавно Ванг заявила, что ее образ на "Битве экстрасенсов" был придуман продюсерами шоу. "Того человека с лицом свиньи не существовало", – заявила Джулия. Тем не менее на ее страницах в соцсетях сохранилось множество фотографий в прежнем образе. И часть из них были сделаны задолго до ее участия в шоу "Битва экстрасенсов".