Зоркий Сафронов раскрыл секрет шоу "Битва экстрасенсов"

Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал об участии в реалити-шоу о людях с паранормальными способностями. По его мнению, программа "Битва экстрасенсов" учит зрителей, как не стать жертвой обмана.

В программе Сафронов играл роль так называемого скептика, который пытается найти и разоблачить шарлатанов. Однако с развитием шоу его задача изменилась. Теперь Сергей должен "вычислить самого одаренного человека" с необыкновенными способностями.

Иллюзионист отметил, что передача помогает всем, кто оказался в беде, а также учит, как избежать встречи с шарлатанами. "Мы показываем, как не попасть к мошенникам, как не ошибиться. В большей степени мы говорим, конечно: "Не ходите к экстрасенсам. Идите в храм, идите в полицию, идите к врачам!" Мы получаем колоссальное количество писем с благодарностью от героев, с которыми работали экстрасенсы. Мы понимаем, что ради этого мы все делаем", – поделился он.

Сергей также развеял слухи об огромных гонорарах и сообщил, что получает за каждую серию всего 100 долларов. "Нисколько мне не платят за это. Меня спросили: "Сколько Вы хотите?" Я ответил, что нисколько. Не хочу зарабатывать на крови и трагедиях. Я лучше помогу этим людям. Я сказал: "Можете мне платить 100 долларов на бензин, чтобы мне хватало. И все." По сей день за испытания я получаю 100 долларов", – цитирует его журнал StarHit. Сафронов считает, что популярность, которую он обрел после выхода шоу, гораздо важнее денег.

В конце интервью Сергей заявил, что за долгие годы участия в проекте так и не поверил в существование паранормальных явлений. "Я не верю ни в какие привидения, в паранормальное, сверхтонкое", – заявил он.

Недавно бывший участник проекта "Битва экстрасенсов" Зираддин Рзаев рассказал, что жалеет о своем участии в реалити-шоу. По его мнению, нынешние герои передачи не имеют никаких магических способностей. Участники больше напоминают пациентов психбольницы, нежели ясновидящих.

"Друзья показывают фрагменты, что-то сам вижу в социальных сетях. Сейчас там такие персоны появляются, у которых я как клинический психолог, кроме психопатии и явного психологического нарушения, ничего не вижу. Сколько там гомосексуалистов, лесбиянок, транссексуалов! Я на проекте даже наркоманов видел. В общем, людей с грязным прошлым полно", – заверил Зираддин.