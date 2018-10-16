"Занималась любовью": Бондарчук шокировала синяками на коленках

Молодой любовник, видимо, доводит красавицу до исступления. Она любит погорячее.

На премьеру фильма "Человек на Луне" 49-летняя Светлана Бондарчук пришла в платье, сильно оголявшем колени. Правда, такой образ она выбрала зря. Гости тут же стали шептаться о синяках на ногах красавицы.

В окружении Светы все знают о ее любви к более молодым мужчинам – мол, и юркие они, и смелые, и выносливые. Она крутила роман с 37-летним фотографом и галеристом Сергеем Табуновым, с которым в июне этого года появилась на "Кинотавре" в Сочи. А сегодня появился новый избранник – 44-летний дизайнер Сергей Харченко. Судя по всему, он очень хорош!

У него, правда, есть шестилетняя дочь Юнна от прежних отношений, но с ней Светлана уже успела подружиться. Втроем они несколько раз отдыхали в Европе. Именно там, говорят друзья пары, Бондарчук и повредила колени.

"То ли поскользнулась, заходя в море, то ли слишком страстно занималась любовью в известной позе", – цитирует близких к ней людей "Экспресс-газета". Причем, зная темперамент ненасытной Светы, все склоняются ко второму варианту.

Даже удивительно, что такую страстную и горячую женщину после 25 лет брака бросил режиссер Федор Бондарчук. Они решили расстаться в марте 2016 года, "по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным".

Стоит заметить, что Бондарчук уже дважды бабушка. Однако это не мешает ее бурным любовным романам с молодыми, от чего на коленях потом и возникают синяки...