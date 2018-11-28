Заговорившая о разводе жена Мамаева устала от клеветы

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана переживает нелегкие времена. Девушка чувствует, что дальше будет только хуже.

Сегодня, 28 ноября, в четыре часа утра Алана опубликовала в Instagram снимок, на котором выглядит очень измученной. Ниже она написала, что устала от клеветы в свой адрес.

"Доверчивость невинных - главное орудие лжецов. Как вы боретесь с ложью? Вызывает ли у Вас, ложь агрессию? ( как например у меня) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась супруга спортсмена к своим подписчикам.

Фолловеры поддержали Мамаеву. В комментариях они отметили, что чувствовать негативные эмоции в подобной ситуации – это абсолютно нормально. Также поклонники выразили озабоченность эмоциональным состоянием Аланы. "Совсем не спишь?" – пожалела девушку интернет-обывательница.

Неудивительно, что красотка потеряла сон, ведь после ареста Павла на его семью обрушился шквал критики. Жизнь жены спортсмена круто изменилась: пришлось отказаться от привычных радостей из-за проблем с финансами. Нервы Мамаевой на пределе, она то и дело изливает душу в личном микроблоге.

"Читая очередную "важную" статью понимаю , что так исковеркать слова и выдать их за мои , могут только у нас в стране, учитывая , что ответственности они не несут, по всей видимости могут себе позволить импровизацию.... как то же нужно внимание привлечь ! А потом люди читают, и вопросов становится еще больше ... по ситуации с машиной хочу пояснить, что все нужные документы и юридические права у меня имеются! И как вы уже поняли машина дома 🏘 p.s А почему вас так раздражает , что наша семья остается СЕМЬЕЙ? Вы так хотите развод?! .... так вот поздравляю , Вас развели и разводят до сих пор...... СМИ ..". – написала как-то доведенная Алана.