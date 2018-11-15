"Пока берегу его, выжидаю": жена Мамаева о походах на свидания

Алана Мамаева рассказала о редких и коротких свиданиях с супругом, который сейчас находится в СИЗО. Своими переживаниями жена полузащитника клуба "Краснодар" поделилась в интервью одной из российских радиостанций.

Алана Мамаева может видеться с футболистом только раз в месяц, поэтому часто пишет ему письма. "Я только один раз его видела, все остальное время пишу Паше письма. В прошлом месяце у меня было одно свидание с ним, и в этом положено еще столько же. Но я пока берегу его, выжидаю – свидание ведь у меня одно. У меня есть специальный бланк. Как я соберусь к мужу, заполняю его, и мне дают разрешение", – поделилась она. Встреча должна длиться один час, но Павла обычно выводят позже всех, потому паре остается всего 40 минут на разговор.

Супруга футболиста добавила, что любой может поддержать спортсмена письмом. "Паша всем отвечает, кто делает пометку "с ответом". Ему все могут писать", – цитирует ее "Комсомольская правда".

Когда Мамаева приехала на базу клуба, чтобы забрать автомобиль, столкнулась с трудностями: мужчина, отвечающий за транспорт, не захотел отдавать ей машину. Женщине даже пришлось обратиться за помощью к полицейским.

"Мне не отдавали машину, которая принадлежит нам обоим, три недели. А когда я решила ее перегнать к дому, человек, который в клубе отвечает за транспорт, заявил, что не отдаст авто. Только после того, как я сама приехала на базу и вызвала полицию, машину вернули", – сообщила она.

Алана Мамаева уверена, что ее мужа спровоцировали на участие в драке. Сам он бы никогда не напал на человека. "Да, я была у Паши на свидании. Узнала у него, как действительно все было, и мне стало спокойнее. Мой муж не придурок, он не бросается на людей. Тогда действительно была провокация", – рассказала жена футболиста.