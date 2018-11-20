Алана Мамаева "продает" фамилию мужа

Жена футболиста Павла Мамаева начала торговать толстовками. Таким образом женщина решила поддержать арестованного за дебош мужа.

О своей идее Алана сообщила на своей странице в Instagram. "С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов "мы не за насилие, мы за справедливый суд", – написала супруга спортсмена.

На черных толстовках написаны латиницей фамилии полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и его друга, нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Фамилия первого напечатана с намеком на смешанные единоборства (MMA – Mixed Martial Arts), а на фамилии Кокорина изображен стул, которым он дрался в кафе.

При этом Мамаева разместила свое фото в толстовке и добавила, что одежда доступна в размерах S и L за шесть тысяч рублей. Она подчеркнула, что вырученные от продаж деньги будут переданы на "благие дела".

Мнения подписчиков Аланы разделились. Одни поддержали идею жены футболиста, найдя ее оригинальной, а другие обрушились с критикой. "Причем тут ММА?! Непонятно. Эти два фраера могут потянуть только дворовую шпану с применением мебели в налете", "Ты в своем уме? Их реально закроют из-за твоих "бомберов". Адвокат совсем не следит за ситуацией? Или он такой же "умный", как и ты, идею эту подал? Вы вообще, что ли, настроение общества не оцениваете?" – прокомментировали пост Аланы фолловеры.

Напомним, Мамаев и Кокорин попали в громкий скандал 8 октября, когда стали зачинщиками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. Футболисты пробудут в СИЗО минимум до 8 декабря.