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Шоу-бизнес

Максакова довела падчерицу до наркоклиники

Мария Максакова. Кадр youtube.com
На шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" появилась мать Дениса Вороненкова с сенсационными обвинениями в адрес Марии Максаковой. Женщина и ее адвокат утверждают, что после жизни с оперной дивой у старшей дочери депутата начались серьезные проблемы с запрещенными препаратами, и теперь она находится в специализированной лечебнице.
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Людмила Вороненкова тесно общается с первой женой сына Светланой. Недавно женщина сообщила ей об угрозах, якобы исходящих от Марии Максаковой. По ее словам, оперная певица хочет получить генеральную доверенность от Светланы и ее дочери Екатерины в борьбе за наследство Дениса Вороненкова. Однако женщины отказали, и теперь будто бы получают угрозы в свой адрес.

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Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

Мать ныне покойного экс-депутата отметила, что и сама опасается за свое благополучие. А недавно Екатерину пытались выкрасть из наркоклиники, где та проходит лечение от депрессии и запрещенных веществ. Людмила Вороненкова ясно дала понять, что проблемы с наркотиками у Екатерины появились после жизни с Марией Максаковой.

"Эти полтора года, которые Катя провела рядом с Марией Петровной, дали о себе знать. Мария Петровна тоже из тех людей, которые не чураются употреблять и крепкие напитки, и другие вещества. У девочки было желание присутствовать в той семье в Киеве, с другой стороны – она очень помогала с точки зрения получения наследственной массы. Следовательно, Марии Петровне было выгодно, что Катя пребывает в таком состоянии", – заявила адвокат Людмилы Вороненковой Наталья Тетерева.

Она не уточнила, о каких веществах шла речь. Но подчеркнула, что проблемы со здоровьем у Екатерины усилились, когда она поселилась в квартире Максаковой. В итоге, по словам Людмилы Вороненковой, после поступивших угроз и попытки похищения мать с новым мужем были вынуждены забрать Екатерину из клиники и увезти за границу. "От такого человека можно ожидать чего угодно", – отметила Вороненкова.

Автор: Наталья Аряева13 ноября 2018, 11:01
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