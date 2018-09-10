Воробьев впервые высказался о романе с Дубцовой

Пользователи соцсетей уже несколько дней бурно обсуждают сенсацию, которая произошла на фестивале "Новая волна". Во время выступления Алексей Воробьев страстно поцеловал Ирину Дубцову.



Множество слухов и домыслов о случившемся заставило Воробьева сделать специальное заявление. Певец разместил его на своей странице в Instagram.

В опубликованном видео знаменитость обозначает свои намерения. Воробьев говорит, что делает это для того, чтобы развеять ненужные слухи и для предотвращения казусных ситуаций, передает EG.ru.

"Я сообщаю, что у нас нет романа с Ирой Дубцовой, мы не встречаемся. Да, тогда, на выступлении, все так совпало по настроению, и мы с Ирой свободные люди. Но мы не встречаемся", – объяснил исполнитель. Поступок Воробьева вызвал неоднозначную реакцию.

Поклонники звезды не поняли, зачем певец разразился оправданием. "Алексей, как и все мужчины – сначала сделает, потом какие-то оправдания... Зачем?", "Никогда не жалейте о том, что сделали, и не осуждайте других. Просто будь собой... А кто любит тебя, все поймет", – написал один из фанатов Воробьева.