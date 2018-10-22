Литвинова "слила" тайный снимок Ходченковой

Рената Литвинова опубликовала снимок Светланы Ходченковой на своей странице в Instagram. Актрисы вместе примут участие в съемках фильма "Северный ветер".



Литвинова оставила короткую подпись под снимком: "Прекрасная Света..." Ранее актриса опубликовала снимок своего образа из будущей картины. "... и так боялась постареть! Это ее передвижное зеркало, диета, физкультурник, тайные врачи, она повадилась всех отклонять! Вот Граф Роман, такой хороший парень!..он называл ее – Вечная Вдова или Невеста... О, это была наша Маргарита!.." – все о моей героине в кино (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась она.

Съемки проходят на "Мосфильме". Первая театральная пьеса Ренаты Литвиновой тоже носила название "Северный ветер". Возможно, она решила перенести постановку "о севере, смерти и любви" на экраны кинотеатров. Пока создатели картины держат в секрете все детали. Остается неизвестной и дата выхода фильма в прокат.

Недавно Рената Литвинова исполнила роль хозяйки борделя в картине "На Париж", где также сыграли Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий и Федор Добронравов. Одним из сценаристов фильма стал Станислав Говорухин. О дате премьеры пока нет никакой информации.

Светлана Ходченкова приняла участие в съемках исторического сериала "Годунов", который появится на экранах телевизоров уже в ноябре. Она исполнила роль жены Бориса Годунова – Марии. В следующем году также выйдет шпионский боевик с ее участием "Герой". Вместе с ней на площадке работают Александр Петров и Владимир Машков. Премьера фильма запланирована на сентябрь 2019 года.