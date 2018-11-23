Провокатора Малахова гонят с работы после зверского избиения

Телевидению нужна прямая цензура. К такому выводу пришли депутаты российского парламента после скандалов в ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Форматы шоу, заимствованные у коллег из Европы, опустили уровень российского зрителя "до плинтуса". Пример – продавец голландских телепроектов "Эндэмол", который приглашал в программы людей с нетрадиционной ориентацией и позволял им целоваться перед камерами.

К сожалению, формат программ, подобных шоу Малахова, прижился в России, отметил член думской фракции "Единой России" Николай Земцов. По мнению парламентария, еще не поздно все исправить. Нужно ввести цензуру и запретить некоторые проявления "свободы", которая на деле является распущенностью и бестактностью.

Напомним, что скандал в обществе разгорелся после очередных выпусков программы Малахова. В эфире передачи 63-летняя Екатерина Терешкович избила родную дочь, приревновав ее к своему мужу, 37-летнему Гогену Солнцеву.

Свое решение проблемы предложил депутат от ЛДПР Александр Шерин. Он уверен, что нужно работать над созданием альтернативных программ, расширяющих кругозор. А пока эфир заполнен "отвратительными альфонсами", которые устроили свою жизнь фиктивным браком с женщинами, годящимся им в бабушки, приводит мнение парламентария Ura.ru.

Виноваты в таком положении дел "васьки", которые управляют телеканалами, убежден член "Справедливой России" Олег Нилов. По его словам, руководство каналов не только хорошо зарабатывает на программах, подобных шоу Малахова, но еще и пытается "переформатировать" сознание россиян. Потому эфир и наводнила низкопробная пошлятина – такая, как "Андрей Малахов. Прямой эфир", сказал парламентарий в интервью порталу "Царьград".