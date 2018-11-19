Малахов зарабатывает на смерти брошенного в одиночестве Осина

Андрей Малахов расскажет о последних днях жизни Евгения Осина. Телеканал "Россия 1" анонсировал выпуск программы под названием "Женя Осин: смерть в полном одиночестве".

Продолжение: "На пике запоя": как Осин довел себя до смерти

Популярный в прошлом исполнитель Евгений Осин не раз становился гостем программы Андрея Малахова. Теперь же телеведущий расскажет о его смерти.

Надо отметить, что сам автор и ведущий программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" не отреагировал на сообщения о кончине артиста. Притом что ранее в нескольких передачах демонстрировал заботу о судьбе певца – и даже отправил на лечение от алкогольной зависимости.

Наблюдатели отмечают, что отсутствие каких-либо комментариев Малахова в соцсетях по поводу смерти Осина еще раз подтверждает, что весь шум вокруг судьбы артиста телеведущий поднимал исключительно ради рейтинга своей передачи. Точно такую же цель преследует Андрей и в новом выпуске, который выйдет в эфир 19 ноября, уже после смерти Осина.

Несмотря на тяжелое состояние и проблемы с алкоголем, Евгений Осин до последнего дня не переставал сочинять песни и даже записывал клипы. В Сети появились кадры со съемок того самого ролика. На них видно, что певец только восстановился после аварии, ходит на костылях, однако полон энергии и сил.

Напомним, друзья артиста неоднократно предлагали ему помощь в борьбе с алкогольной зависимостью. Однако это вызывало гнев певца: Осин утверждал, что вполне здоров и может справиться без посторонней помощи.

Евгения Осина нашли мертвым в его квартире 17 ноября. Ему было 54 года.