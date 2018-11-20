Великодушный Разин спас Осина от кремации

Евгений Осин не откладывал средств на похороны. Участок на Троекуровском кладбище приобрел Андрей Разин. По словам основателя "Ласкового мая", в противном случае была бы кремация.

Евгений Осин не собирался умирать в возрасте 54 лет, потому и не откладывал средств на похороны. У родственников артиста тоже едва ли нашлись бы финансы, чтобы покрыть все расходы, посчитал Андрей Разин. Основатель "Ласкового мая" взял на себя организацию проводов Осина.

Разин приобрел участок на Троекуровском кладбище. Он признался журналистам, что отдал "очень приличные деньги". Бесплатно на этом кладбище хоронят только тех, кто имел при жизни какие-то звания и награды. Почему был выбран участок именно здесь, Разин не уточнил.

"Никаких наград у него нет. Звания он тоже не получил, хотя и пахал на эту страну. Работал как вол в свое время, а его обманули. Ни звания, ничего не дали", – отметил продюсер.

Если бы не его вмешательство, тело Осина кремировали бы. "А так мы похороним его по православной традиции", - сказал продюсер "Ласкового мая".

В последнее время известный певец злоупотреблял алкоголем. В прошлом году Дана Борисова, Андрей Малахов и другие неравнодушные люди отправили музыканта в реабилитационный центр в Таиланде. Однако он так и не вылечился, напоминает Teleprogramma.pro.



Евгений Осин скончался 17 ноября на 55-м году жизни. Его обнаружила в квартире сестра Альбина. Женщина вызвала скорую помощь, но врачи ничем не могли помочь артисту – только констатировали смерть. Похороны пройдут 20 ноября.