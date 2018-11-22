Лера Кудрявцева предстала без лифчика

Лера Кудрявцева поделилась пикантной фотографией. Многочисленные поклонники пришли в восторг от вида обнажившейся телеведущей.

С тех пор, как стало известно о беременности Леры Кудрявцевой, а затем о рождении ее дочери Марии, имя популярной ведущей не сходит с первых страниц журналов, газет и новостных интернет-сайтов.

Неизвестно, довольна ли сама Лера таким вниманием к своей жизни (причем не только личной, но и профессиональной), однако сама подкидывает темы для обсуждений. Так, у себя в Instagram Кудрявцева опубликовала фотографию, на которой сидит на полу спиной к объективу.

Изюминка снимка в том, что телеблондинка буквально до головы подняла футболку, продемонстрировав обнаженную спину. На Кудрявцевой нет бюстгальтера. Это обстоятельство крайне взбудоражило ее подписчиков.

"Это законно быть такой красивой? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Само совершенство!!!!", "Ух ты, а где продолжение", "Вот это фигура!!!!!!!!!", "Лера, о Вас хочется говорить так – это молодая девушка! Да, не обижайтесь – такая спина только у молоденьких", "Лучше бы спереди эту фотку сделали))", "Не той стороной", – высказались восхищенные поклонники.

Недавно Лера Кудрявцева вернулась из Мюнхена. Там телеведущая брала интервью у скандально известной оперной певицы Марии Максаковой, которая проживает в Киеве. В частности, артистка сообщила, что потеряла 99% друзей, когда решила покинуть Россию с мужем, экс-депутатом Денисом Вороненковым.