"На душе тяжело": у Бледанс заподозрили потерю ребенка

Эвелина Бледанс оставила заинтриговавший фанатов пост. Популярная актриса призналась, что ей тяжело, но свою грусть она не намерена выставлять напоказ.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс опубликовала фотографию, на которой запечатлена с участником Comedy Woman Олегом Верещагиным. Однако артистка призналась, что ей не до веселья.

"Последнее время в моей жизни и ленте что-то зачастили ребята из #камеди. Вот как бывает – на душе тяжело, а на работе весело... Я вот думаю, на сколько меня еще хватит.... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Бледанс.

Эвелина заявила, что не намерена выставлять напоказ свою печаль. Наоборот, она намерена транслировать в массы лишь позитив и хорошее настроение. "Я хочу, чтоб на фото и видео вы видели только мои улыбки и позитив! А если что-то не получается, если даже очень сильно больно – пусть за кадром! Не хочу больше ничем делиться... только радость! Только улыбка! У меня два сына, работа, солнце в душе! А мечты... оказывается иногда могут оставаться лишь мечтами... но, надо пробовать их осуществить! И возможно не сильно затягивать, чтоб вдруг не было поздно", – рассудила актриса.

По какой-то причине многочисленные подписчики высказали мнение, что в этом посте Эвелина намекнула на то, что ее третья беременность не увенчалась успехом. Поклонники засыпали артистку вопросами, однако Бледанс предпочла не разъяснять ситуацию.

Напомним, недавно 49-летняя Эвелина Бледанс решилась родить третьего ребенка, хотя прогнозы медиков были не особо благоприятными. Звезда прошла через процедуру экстракорпорального оплодотворения и заявила, что беременна.