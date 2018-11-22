Раздраженная Лолита взорвалась после госпитализации

Лолиту Милявскую едва не погубило лекарство, прописанное врачом. Последствия приема препарата и стали причиной недавней госпитализации певицы.

Лолита чувствует себя намного лучше. Милявская даже успела дать концерт в подмосковном Подольске. Певица через соцсети поблагодарила фанатов, которые поддержали ее в трудную минуту.

"Могу сказать, что я пришла в чувство. Была небольшая проблема с давлением как реакция на препарат для сосудов, который мне укололи. Никто не ожидал, что у меня начнется такая реакция", – пояснила артистка.

Лолите пришлось отменить концерты 20 ноября. Певица успела выступить в Могилеве, но оттуда сразу отправилась в Москву, где ее поместили в клинику. Артисту тщательно обследовали. Как сообщил позже ее концертный директор Эдуард Хруцкий, врачи диагностировали у Милявской гипертонический криз.

В видео, размещенном в Instagram, артистка не только благодарит поклонников. Певица резко отзывается о некоторых журналистах, которые поспешили сообщить, что у Лолиты якобы случился инсульт. По словам Милявской, они рвались в палату, чтобы запечатлеть ее последний вздох. "Не дождетесь!" – заключила Лолита. И сопроводила свои слова неприличным жестом, из-за чего "Дни.ру" не могут показать ролик своим читателям.

Недавно артистка отметила день рождения и получила кучу подарков. Лолита заявила, что из-за концертов так и не успела отпраздновать 55-летие. По словам певицы, она решила перенести день рождения на апрель, чтобы спокойно повеселиться с друзьями, пишет EG.ru.

