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Лолиту увезли в больницу прямо с концерта

Лолита. Фото: www.globallookpress.com
Лолита Милявская не смогла завершить свое выступление в рамках гастрольного тура. Артистке понадобилась врачебная помощь.
прочитано 2009 раз

Лолита Милявская гастролирует по Белоруссии. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram 55-летняя артистка опубликовала видео со своего концерта в Могилеве. Причем в ролике певица кажется веселой и бодрой, однако ей пришлось прервать выступление. У Лолиты подскочило давление.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Оказывается, певица себя плохо чувствовала еще до концерта, но решила не отменять его. Она держалась до последнего, чтобы не подвести многочисленных поклонников, пришедших насладиться ее творчеством. Лолите даже вызывали скорую помощь, но в итоге она призналась зрителям, что больше не может выступать.

Сейчас Милявская – в одной из московских клиник. "Пока Лолита чувствует себя неважно, она находится на обследовании. У нее диагностировали гипертонический криз. Что касается продолжения концертной деятельности, то пока вопрос об этом не стоит", – цитирует концертного директора Милявской Эдуарда Хруцкого StarHit.

Напомним, 14 ноября Лолита Милявская отметила круглую дату. Одной из самых эпатажных исполнительниц в отечественном шоу-бизнесе исполнилось 55 лет. Будущая певица появилась на свет на Украине, сейчас там проживают ее мать и дочь Ева. Однако сама Лолита не может навестить родных.

Дело в том, что в апреле 2017 года при пересечении границы Лолита была снята с поезда Москва – Киев в Конотопе пограничниками в связи с запретом Службой безопасности Украины въезда на территорию страны сроком на три года после выступления в Керчи в 2015-м .

Автор: Наталья Аряева20 ноября 2018, 16:17
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