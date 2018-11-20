Возмущенная Лолита пригрозила зарвавшейся старлетке Монеточке

Лиза Гырдымова, известная как Монеточка, в очередной раз отменила выступление. Молодая поп-исполнительница была заявлена как участница церемонии вручения ежегодной премии "Нового Радио" "Высшая лига", но накануне концерта отказалась выйти на сцену.



"Высшая лига" могла бы стать для Монеточки первой профессиональной музыкальной наградой. Однако менее чем за две недели до выступления, когда соглашение было подписано, фотография певицы мелькала на рекламных плакатах, и почти все билеты были раскуплены, менеджер артистки Евгений Крамар, сославшись на форс-мажорные обстоятельства, сообщил о расторжении договора.

Мать певицы, которая является ее агентом, оказалась не в курсе происходящего и о причинах отмены выступления ничего не смогла сказать корреспонденту "Дни.ру".

"Мне нравится Монеточка. Но я тот самый зритель, который осведомлен о частых отменах выступлений по непонятным причинам. Поэтому мне ее хватит в интернете. Но вот что чувствуют организаторы концертов, я понять могу сполна! Деловую репутацию и бизнес никто не отменял. Лиза, ай-ай-ай! Конечно, можно погрозить незрелой девочке пальчиком, но это бесполезно. Человек сам кузнец своего будущего, но подставлять людей – это уже не совсем личное. Есть понятие "дал слово". Раз уж с этим плохо, хотелось бы попросить уже не девочку по годам не назначать никаких встреч со зрителем. Это ведь просто: сначала подумал, потом сделал. Или Монеточке все по...?" – возмутилась Лолита Милявская в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Напомним, это не первый случай подобного поведения Монеточки. Летом интернет-звезда без объяснения причин отказалась от участия в фестивале "Нашествие", в сентябре за полчаса до начала выступления был сорван концерт в столичном клубе Gipsy, а в прошлом месяце представители певицы отменили гастроли в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.