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Шоу-бизнес

Известный певец умер от рака в 41 год

Девин Лима. Фото: instagram.com/devin_lima
21 ноября скончался Девин Лима. Британский исполнитель и актер с прошлого года боролся с онкологией. 
прочитано 3187 раз

В 2017 году знаменитости поставили страшный диагноз – "рак надпочечников" четвертой стадии. Девин мужественно боролся с болезнью и перенес операцию, но недуг не отступил.

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О смерти певца сообщили его родственники, передает портал TMZ. Лима снимался в кино, а также был частью музыкальной группы LFO, популярной в 90-х. В последние годы Девин выступал с Брэдом Фишетти. Один из участников коллектива, Рич Кронин, умер от борьбы с лейкемией.

Хитом группы стал трек Summer Girls 1999 года. Последняя совместная песня Брэда и Девина – Perfect 10 – вышла летом 2017 года.

В прошлом году Фишетти рассказал, что больной раком Девин попросил его передать поклонникам слова любви и благодарности за их поддержку и молитвы.

Также Брэд сообщал, что у певца очень сложный процесс реабилитации. Он описал характер своего друга как очень редкий, он сказал, что Девин – "один на миллион".

Автор: Валерия Нарская21 ноября 2018, 18:42
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