Известный певец умер от рака в 41 год
В 2017 году знаменитости поставили страшный диагноз – "рак надпочечников" четвертой стадии. Девин мужественно боролся с болезнью и перенес операцию, но недуг не отступил.
О смерти певца сообщили его родственники, передает портал TMZ. Лима снимался в кино, а также был частью музыкальной группы LFO, популярной в 90-х. В последние годы Девин выступал с Брэдом Фишетти. Один из участников коллектива, Рич Кронин, умер от борьбы с лейкемией.
Хитом группы стал трек Summer Girls 1999 года. Последняя совместная песня Брэда и Девина – Perfect 10 – вышла летом 2017 года.
В прошлом году Фишетти рассказал, что больной раком Девин попросил его передать поклонникам слова любви и благодарности за их поддержку и молитвы.
Также Брэд сообщал, что у певца очень сложный процесс реабилитации. Он описал характер своего друга как очень редкий, он сказал, что Девин – "один на миллион".
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