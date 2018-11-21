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Цымбалюк-Романовская счастлива разделить незавидную участь с Шаляпиным

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Согласно решению суда, Виталина Цымбалюк-Романовская обязана отработать 200 часов и выплатить 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба бывшему мужу Армену Джигарханяну. В этом ей вызвался помочь близкий друг, певец Прохор Шаляпин, и этой поддержке пианистка очень рада.
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В разговоре с представителями СМИ Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не согласна с решением суда о своей виновности в нарушении частной жизни Армена Джигарханяна. По версии следствия, она установила скрытую камеру в кабинете супруга, а позже передала видеозапись в ток-шоу, которое обнародовало ее в эфире. По словам свидетеля обвинения Элины Мазур, камера работала полгода. Виталина якобы объяснила ее установку необходимостью следить за делами мужа.

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

После вынесения решения суда Цымбалюк-Романовская высказала мнение, что "ни одного доказательства вины не услышали". Она отметила, что "слушала внимательно прения сторон, это просто зачитанное повторение одного и того же текста, который не соответствует конкретным данным".

При этом Виталина продемонстрировала полную готовность выполнять общественные работы. "Я люблю работать, я люблю Москву, я бы даже, честно говоря, улицы подмела, если это принесет какую-то пользу. Пожалуйста, не вопрос", – цитирует Цымбалюк-Романовскую "Москва 24".

Близкий друг пианистки, певец Прохор Шаляпин, вызвался помочь ей. Виталина рада поддержке. "Я не сомневаюсь в нем. Я счастлива, что встретила настоящего человека. Это гораздо дороже, чем было у меня в жизни до этого, поэтому я счастлива", – цитирует пианистку РЕН ТВ.

Автор: Наталья Аряева21 ноября 2018, 08:43
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Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

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